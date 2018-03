Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Abbiegeunfall

Norden - Abbiegeunfall

Altkreis Norden - Norden - Abbiegeunfall: Aus Richtung Bahnhofstraße wollte am Donnerstag, 22.03.2018, gegen 15.20 Uhr die 18-jährige Fahrerin eines VW Golf in Norden nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Marienhafe abbiegen. Dabei scherte sie zu weit nach links aus und berührte mit ihrem Fahrzeug zwei auf der B72 haltende Fahrzeuge, die nach links in Richtung Bahnhofstraße abbiegen wollten und aufgrund der roten Ampel warten mussten. Alle drei Fahrzeuge, zwei Golf und ein Polo, wurden durch den Unfall beschädigt.

