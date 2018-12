Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Außenspiegel ...

Norden - Außenspiegel beschädigt

Norden - Außenspiegel beschädigt

Unbekannte haben in Norden den Außenspiegel eines roten Skoda Fabia abgebrochen. Der Wagen war in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Sonntag, 12:30 Uhr, in der Osterstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

