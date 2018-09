Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Auto beschädigt

Norden - Auto beschädigt

Norden - Auto beschädigt

Eine Norderin stellte am Donnerstag gegen 8 Uhr ihren schwarzen C-Klasse Mercedes auf dem Parkplatz des Weiterbildungszentrums in der Uffenstraße in Norden ab. Als sie gegen 17 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie vorne rechts an der Stoßstange eine Beschädigung fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden, Telefon 04931 9210, in Verbindung zu setzen.

