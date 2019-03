Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Auto in ...

Norden - Auto in Einbahnstraße beschädigt; Norden - Unfallflucht auf Parkstreifen; Pewsum - Auto beim Vorbeifahren beschädigt

Aurich/Wittmund - Verkehrsgeschehen

Norden - Auto in Einbahnstraße beschädigt

Ein geparkter BMW X2 ist am Montagvormittag im Mühlenweg durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der blaue BMW war zwischen 11 Uhr und 16 Uhr in der Einbahnstraße in Fahrtrichtung links geparkt. In dieser Zeit wurde die hintere, rechte Autotür durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht auf Parkstreifen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag vor einem Mehrfamilienhaus im Warfenweg ein parkendes Fahrzeug beschädigt und den Schaden nicht gemeldet. Der rote Ford Fiesta, der vor dem Haus auf einem Parkstreifen abgestellt war, wurde vermutlich zwischen 5:30 Uhr und 9 Uhr durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken am linken Kotflügel beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Pewsum - Auto beim Vorbeifahren beschädigt

Ein unbekannter Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen mit seinem Lkw nach rechts von der Freepsumer Landstraße abgekommen und hat durch aufgeschleuderten Dreck vom Fahrbahnrand ein entgegenkommendes Auto beschädigt. Der Fahrer eines schwarzen Honda Civic war gegen 07:40 Uhr auf der Landesstraße unterwegs, als sein Auto beschädigt wurde. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter 04923 364 entgegen.

