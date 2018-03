Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Autor gerät in ...

Norden - Autor gerät in Brand; Marienhafe - Auto beschädigt

Altkreis Norden - Sonstiges Geschehen

Norden - Autor gerät in Brand

In Norden hat am Freitag gegen ein VW Polo gebrannt. Geparkt war das Auto in der Heffdammstraße. Menschen waren nicht in Gefahr. Das Feuer brach im hinteren Teil des Fahrzeugs aus. Die Ursache ist unklar. Es entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Auto beschädigt

In Marienhafe wurde zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 11 Uhr, ein grauer Daimler beschädigt. Das Auto war im Achterumsweg, Einmündung Rosenstraße geparkt. Ein Unbekannter hat es mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Wagens beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

