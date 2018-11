Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - E-Bike gestohlen; ...

Norden - E-Bike gestohlen; Hage - Auto zerkratzt

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Bike gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Norden ein E-Bike gestohlen. Das E-Bike war zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Straße Glückauf abgestellt. Das silberne Elektrofahrrad war verschlossen. Auf dem Gepäckträger war ein schwarzer Korb montiert. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Hage - Auto zerkratzt

Unbekannte haben in Hage einen silbernen VW Multivan beschädigt. Die Täter zerkratzen den Wagen in der Zeit von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 16 Uhr. Abgestellt war der Multivan auf einer Grundstückszufahrt im Polderweg. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 7151 entgegen.

