Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Firmeneinbruch

Norden - Firmeneinbruch

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Im Gewerbegebiet in Norden kam es am Montag, 27.08.2018, zwischen 22:20 Uhr und 22:40 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Fuhrunternehmen in der Böttcherstraße. Die Unbekannten öffneten gewaltsam ein Fenster der Firma und gelangten so ins Innere. Dort wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. Entwendet wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04931 921115.

