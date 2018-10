Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Mann am Steuer ...

Norden - Mann am Steuer eingeschlafen Norden - Unfall mit leicht verletzten Personen Norden - Mann schwer verletzt Norden - Ohne Führerschein unterwegs Norden - Auto beschädigt

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Norden - Mann am Steuer eingeschlafen

Ein 23-jähriger Mann aus Norden ist am Donnerstag von der Polizei kontrolliert worden. Der Mann stand gegen 23:54 Uhr mit seinem Saab in der Osterstraße, an der Einmündung zur Bundesstraße. Da er nicht weiterfuhr, fiel er zwei Zollbeamten auf, die hinter ihm standen. Diese stellten fest, dass der Norder am Steuer eingeschlafen war. Die herbeigerufene Polizei führte einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Norden - Unfall mit leicht verletzten Personen

Bei einem Verkehrsunfall in Norden sind am Donnerstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 37-jähriger Mann aus der Krummhörn wollte gegen 11:40 Uhr mit seinem Fendt Traktor vom Looger Weg auf die Bundesstraße fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 54-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen, der mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Touran sowie seine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Norden - Mann schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Donnerstag ein Mann schwer verletzt worden. Der 28-jährige Norder fuhr mit seinem Mofa gegen 16:55 Uhr auf der Straße Am Hafen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Betonpoller. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Mann wurde zur Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Freitag in Norden einen 40-jährigen Mann aus Upgant-Schott. Der Mann fuhr gegen 9:38 Uhr mit seinem Ford Mondeo auf der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Auto beschädigt

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Freitag zwischen 8:50 Uhr und 9:10 Uhr ein weißer VW Golf beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gewerbestraße in Norden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

