Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Polizei sucht ...

Altkreis Norden Verkehrsgeschehen - Heute Vormittag ereignete sich gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine 10-jährige Fahrradfahrerin aus Norden leicht verletzt wurde. Der Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl das Mädchen mit dem Fahrrad stürzte. Der Verkehrsunfall ereignete sich in Norden auf dem Fahrradweg entlang der B 72, hinter den Bahnschienen, kurz vor der Osterstraße. Unfallbeteiligter soll ein Rollerfahrer gewesen sein, der einen schwarzen Helm trug. Nach bisherigen Aussagen touchierte der Zweiradfahrer im Begegnungsverkehr das Kind auf dem Fahrrad. Dabei kam das Mädchen zu Fall und verletzte sich. Zwei bislang unbekannte Zeugen sollen Erste Hilfe geleistet haben. Dabei handelt es sich um eine ca. 30 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren . Die Frau trug ein blaues Shirt und war mit einem blauen VW mit Norder Städtekennung unterwegs. Der männliche Helfer wird auf etwa 35 Jahre geschätzt. Er soll einen silbernen Opel mit Norder Kennzeichen gefahren haben. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen haben beide die Unfallstelle verlassen und das Kind seinen Schulweg fortgesetzt. Die beiden Helfer sowie der Rollerfahrer werden gebeten, sich bei der Norder Polizei unter 04931/921-0 zu melden.

Am Mittwochmittag stellte der Fahrer eines weißen Renault Kastenwagen sein Fahrzeug gegen 12.10 Uhr in der Langestraße, neben der dortigen Postfiliale ab. Gegen 13.00 Uhr wurde der Renault von einer anderen Person umgeparkt, die dann einen frischen Unfallschaden am rechten Außenspiegel feststellte. Der Verursacher/in verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Die Polizei Norderney führt die Ermittlungen durch und bittet Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 04932/9298-0 zu melden.

