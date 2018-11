Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Verkehrskontrollen ...

Norden - Verkehrskontrollen durchgeführt; Norden - Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs; Norden - Unfallflucht; Osteel - Unrat brannte

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrskontrollen durchgeführt

Die Polizei führte am Donnerstag in Norden eine größere Kontrolle durch. In der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr stellten die Beamten in der Bahnhofstraße diverse Verstöße fest. Zwei Männer fuhren mit einem Kleinkraftrad, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden rund 80 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Davon waren 46 Verstöße gegen die Anschnallpflicht und 16 Verstöße gegen das Handyverbot.

Norden - Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag in Norden einen Autofahrer. Der 33-jährige Mann fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Norddeicher Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wer von 0,43 Promille und ein Drogentest fiel positiv aus. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Norden - Unfallflucht

Ein silberner Ford Ka ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Norden beschädigt worden. Ein Unbekannter touchierte zwischen 9:20 Uhr und 11 Uhr den am Fahrbahnrand der Knyphausenstraße geparkten Ford. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Osteel - Unrat brannte

Verschiedene Gegenstände, die in einem Carport gelagert waren, sind am Donnerstag in Osteel in Brand geraten. Das Feuer wurde gegen 12:05 Uhr von einem Anwohner entdeckt und durch die Feuerwehren Marienhafe und Osteel gelöscht. Der Carport selbst wurde nicht beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Andre Behrends Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de