Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Verkehrsunfall ...

Norden - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Kind; Großheide - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Norden - Verkehrsgeschehen

Norden - Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Kind

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 22jähriger Pedelec-Fahrer am Mittwoch, 29.08.2018, um 13:13 Uhr, verbotswidrig auf dem linken Gehweg der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich. Im Bereich eines Autohauses übersah der Pedelec-Fahrer einen 10jährigen Jungen, der sich als Fußgänger ebenfalls auf dem Gehweg befunden hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Jungen. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren Die Schadenshöhe wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Norden.

Großheide - Verkehrsunfallflucht

In Großheide kam es am Montag, 27.08.2018, zwischen 11 Uhr bis 11:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Poppenweg. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto gegen einen dort ordnungsgemäß parkenden schwarzen VW Multivan einer 45jährigen Frau aus Berumbur. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

