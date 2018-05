Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Versucher Einbruch ...

Norden - Versucher Einbruch in Zahnarztpraxis

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen



In Norden haben Unbekannte versucht, in eine Zahnarztpraxis einzubrechen. Diese befindet sich in der Lintelner Straße. Die Täter wollten Fenster und eine Nebeneingangstür gewaltsam öffnen. Gelungen ist es ihnen nicht. Ereignet hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 7:15 Uhr. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 4931 9210.

