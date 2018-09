Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norden - Von der Straße ...

Norden - Von der Straße abgekommen

In Norden hat sich am Mittwoch gegen 13:18 Uhr ein Verkehrsunfall in der Neuwesteeler Straße ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin eines VW Golf, die in Richtung Wurzeldeicher Straße unterwegs war, nach rechts von der Straße ab. Das Auto drehte sich. Dabei streifte sie einen Baum. Leicht verletzt wurde die 23-Jährige aus Norden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

