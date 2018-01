Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Norderney - Münzautomaten ...

Norderney - Münzautomaten aufgebrochen; Norden - Werbetafel beschädigt; Osteel - Lampe beschädigt

Altkreis Norden - Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Münzautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben auf der Insel Norderney zwei Münzautomaten aufgebrochen. Einer befand sich in dem Wirtschaftsraum eines Hauses in der Kirchstraße. Erbeutet haben die Täter eine geringe Menge Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 8. Dezember, und Mittwoch, 9:30 Uhr. Ein zweiter Automat befand sich in der Marienstraße. Er wurde zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 9:30 Uhr, aufgebrochen. Auch hier wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Werbetafel beschädigt

In Norden haben Unbekannte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, eine beleuchtete Werbetafel beschädigt. Sie warfen die Reklame mit einem Stein ein. Das Schild befand sich in der Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Osteel - Lampe beschädigt

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, eine Außenlampe beschädigt. Sie war auf einem Grundstück im Alten Postweg aufgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Lampe von den Tätern getreten. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

