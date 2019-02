Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemeldung der ...

Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 09.02.2019

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde, vermutlich auf einem Parkplatz eines an der Raiffeisenstraße in Aurich ansässigen Lebensmittelgeschäftes ein roter Opel Mokka nicht unerheblich beschädigt, der Schaden erstreckte sich über die gesamte Beifahrerseite und wurde durch die Geschädigte erst im Nachhinein bemerkt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Auf Grund der Beschädigungen handelte es sich bei dem Verursacher möglicherweise um ein höheres Fahrzeug (Transporter o.ä.) in der Farbe Orange. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000,-EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes in Moordorf, Ekelser Straße, ein roter Peugeot 107 im Bereich des Radkasten, vermutlich durch einen ein- oder ausparkenden PKW, beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Betrunkener PKW-Fahrer

Am Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, gingen bei der Polizei Aurich mehrere Beschwerden über einen PKW-Fahrer ein, welcher im Bereich der IGS Waldschule Egels scheinbar ziellos und unkontrolliert umher fuhr. Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort auf einen 20jährigen, welcher mit 1,5 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein eingezogen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperverletzung

In einer Discothek in Georgsheil kam es am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 18jährigen aus Norden und einem 43jährigen aus Leezdorf. Der Streit eskalierte dahingehend, dass sich beide Männer gegenseitig mit den Fäusten attackierten, beide wurden hierdurch leicht im Gesicht verletzt, der 43jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet.

Aurich - PKW-Reifen beschädigt

In der Nacht von Donnerstag, 19:30 Uhr, auf Freitag, 08:00 Uhr, wurden am Wallster Loog die Reifen eines dort abgestellten, schwarzen VW Touran beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,-EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall zwischen Pedelec und Fußgängerin Zu einem Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Fußgängerin kam es am späten Freitagabend in der Bahnhofstraße in Norden. Der 44-jährige Fahrer des Pedelec befuhr den kombinierten Rad- und Gehweg und übersah dabei die 21-jährige Brookmerlanderin. Diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt ins Krankenhaus Norden verbracht.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstagmorgen geriet ein 27jähriger Esenser mit seinem Fahrzeug auf der Bensersieler Straße ins Schleudern, kam dann von der Fahrbahn ab und parkte über einem wasserführenden Graben. Helfenden Personen erklärte er, dass er einem Reh ausweichen musste und daraufhin die Kontrolle verlor. Die hinzugerufenen Beamten hielten dies für nicht sonderlich glaubhaft. Sie schieben die Unfallverursachung eher auf die alkoholische Beeinflussung. Diese betrug nämlich gemessene 1,64 Promille. Bei dem Unfall verletzte sich zudem der Beifahrer leicht an der Hand. Eine Blutentnahme, Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens war die Folge.

