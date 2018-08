Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemeldung der PI ...

Pressemeldung der PI Aurich/Wittmund für das Wochenende 18./19.08.2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fahrt mit nicht zugelassenem Pkw

Eine Streife der Polizei Wiesmoor kontrollierte am frühen Freitagabend einen Pkw in der Jahnstraße. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der Wagen nicht mehr zum öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war. Der 28-jährige Fahrer versah eigenständig ein entstempeltes Kennzeichen mit einem Siegel, um so die rechtmäßige Zulassung vorzutäuschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 13:15 Uhr bis ca. 14:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kaufhauses Behrends in Wiesmoor ein grauer Opel Corsa im Bereich des hinteren Kotflügels, vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter Tel. 04944/9169110 zu melden.

Aurich - Unter Drogeneinfluss PKW gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr in der Straße Am Bahndamm wurde festgestellt, dass der 18jährige PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ihlow - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr, befuhren zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren mit ihren Fahrrädern hintereinander den Fahrradweg entlang des 2.Kompanieweges in Rtg. Alte Wieke. Den Mädchen kam ein Transporter, möglicherweise eines Brief-/Paketzustelldienstes, entgegen. Nach Angaben der Mädchen sei dieser Transporter nach umfahren einer Fahrbahnverengung auf den Fahrradweg geraten. Das hinten fahrende, 11jährige Mädchen wurde hierbei durch den linken Außenspiegel des Transporters touchiert, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das gestürzte Mädchen zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Streit auf Feier eskaliert

Am Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr, eskalierte auf einer privaten Feier am Schultrift in Südbrookmerland ein Streit zwischen einer 49jährigen und ihrem 22jährigen Sohn aus Südbrookmerland in gegenseitigen Körperverletzungen. In das Geschehen griffen mehrere Gäste der Feier ein, welche folgend teilweise ebenfalls durch die Streitenden attackiert wurden. Da sich der 22jährige auch bei Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Dies wollte wiederrum seine Mutter zu verhindern und versuchte hierbei auch eine eingesetzte Polizeibeamtin zu schlagen. Folgend wurden Mutter und Sohn in Gewahrsam genommen, beide waren deutlich alkoholisiert. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Aurich - Einbruch in Schule

Im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr, bis Samstag, 12:30 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannter Täter auf derzeit nicht geklärte Weise Zutritt in die Räumlichkeiten der IGS Aurich West. Im Inneren des Gebäudes wurden Türen aufgebrochen und aus einem dortigen Büroraum Bargeld entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Aurich - Körperverletzung

Am Samstag gegen 01.15 Uhr sah ein 20-jähriger Mann, wie im Bereich des Extumer Weges drei derzeit unbekannte Männer eine Frau belästigten. Als der junge Mann dazwischen ging, wurde er plötzlich von einem dritten Fremden von hinten festgehalten. Die beiden anderen Unbekannten ließen von der Frau ab und schlugen sodann gemeinsam auf das Opfer ein. Der 20-jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zu diesem Geschehen nimmt die Polizei Aurich unter Tel. 04941/606215 entgegen.

Stadtfest

Der Verlauf des 43. Auricher Stadtfestes kann aus polizeilicher Sicht als friedlich bezeichnet werden. Vereinzelt wurden Besucher durch die eingesetzten Fußstreifen, welche während des gesamten Veranstaltungszeitraumes in der Innenstadt unterwegs waren, auf ihr nicht angepasstes Verhalten angesprochen. In drei Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen. Insgesamt wurden über das gesamte Wochenende sieben Körperverletzungsdelikte und drei Diebstähle zur Anzeige gebracht. Am Samstagmorgen musste ein 22jähriger aus Aurich durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er zunächst gegen 02:10 Uhr am Georgswall einen 19järhigen mit der Faust schlug und folgend einen Platzverweis für das Stadtfest erhielt, wurde er gegen 03:40 Uhr erneut im Carolinengang angetroffen, als er sich mit zwei Männern rangelte. Der alkoholisierte Mann war aggressiv und griff in Folge auch einen eingesetzten Polizeibeamten an. Gegen den 22jährigen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Alle Beteiligten der vorgenannten Körperverletzungen waren alkoholisiert, die Opfer wurden jeweils leicht verletzt und teilweise durch Sanitätspersonal vor Ort als auch in der UEK Aurich medizinisch versorgt, konnten folgend jedoch wieder entlassen werden. Im Bereich des Marktplatzes kam es zu einem Taschendiebstahl, hier wurde einer 41jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Im Bereich Georgswall/Rathaus kam es zu einem Diebstahl eines Handys, weiter wurde einem 18jährigen hier ebenfalls das Portemonnaie entwendet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Großheide - Radfahrer flüchtet

Im Einmündungsbereich Schloßstraße/Grasweg in Großheide ist es am Samstagmorgen, 18.08.2018, 08:15 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einer 81-jährigen Frau aus Großheide gekommen, die auf dem Gehweg mit ihrem E-Mobil unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Jugendliche zunächst, flüchtete dann aber sofort in unbekannte Richtung. Die Frau musste mit einem Beinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bedrohung mit Beil

Ein 20-jähriger Mann aus Norden soll am Freitag, 17.08.2018 gg. 23:55 Uhr, an der Wohnungstür eines 59-jährigen Mannes in einem Mehrparteienhaus in Norden geklingelt haben . Als dieser die Tür öffnet, soll ihn der maskierte 'Besucher' mit einem Beil bedroht haben. Das mutmaßliche Opfer will dem Täter die Maske entrissen und aus seiner Wohnung gedrängt haben. Dabei hat er seinen Wohnungsnachbarn als Täter erkannt. Die herbeigerufene Polizei befragt auch den alkoholisierten Nachbarn des Opfers. Dieser schildert wiederum eine andere Version des Herganges. Hintergrund sollen ständige Ruhstörungen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Norden - Körperverletzung

In einem Fitnessstudio in Norden ist es am Samstag, 18.08.2018 gg. 15:00 Uhr, nach einem Streit zwischen zwei Männern zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 32-jähriger Mann schlug zunächst auf seinen 26-jährigen Kontrahenten ein und schubste ihn anschließend gegen ein Trainingsgerät, wodurch dieser sich leicht verletzte. Die herbeigerufene Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

Norden - Sachbeschädigung an Auto

Auf dem Betriebsgelände des DRK, Hooge Riege in Norden, wurde der Heckscheibenwischer eines geparkten Renault Twingo durch Unbekannte in dem Zeitraum Freitag, 17.08.2018, 20:30 - Samstag, 18.08.2018, 05:30 Uhr abgebrochen. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Hinweise dazu nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Norden - Brand in einem Sportstudio

Am Samstagmorgen, gegen 05:35 Uhr, wurde die freiwillige Feuerwehr Norden zur Auslösung eines Brandmeldealarmes zu einem Sportstudio in das Gewerbegebiet Am Norder Tief gerufen. Vor Ort wurde ein Brand in einer Zwischendecke festgestellt, welcher durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr abgelöscht und so ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen, der entstandene Schaden wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Ruhestörungen

Am Wochenende kam es erneut im Bereich des Altkreises Norden zu zahlreichen Ruhestörungen. Ursächlich waren in den meisten Fällen das Abspielen lauter Musik zur Nachtzeit, Lärm aus Personengruppen oder Verkehrsteilnehmer, die mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm verursachten. Die herbeigerufene Polizei leitete in einigen Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Empfindliche Bußgelder sind die Folge.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, 09.08.2018, kam es im Laufe des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht vom Parkplatz des "Tedi"-Marktes in Wittmund. Hier war ein blauer VW Fox ordnungsgemäß, direkt im rückwärtigen Bereich des Gebäudes geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Aus- bzw. Einparken mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw und verursachte Sachschaden im Bereich des vorderen linken Kotflügels. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit dem Hinweis auf den Unfall und eine Handynummer an der Windschutzscheibe der Geschädigten. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich tatsächlich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben, da die angegebene Handynummer nicht existent ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

Groß Holum - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 14.30 Uhr, kam es auf der L6, kurz vor der Ortschaft Groß-Holum aus Richtung Esens gesehen, zu einem leichten Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Im Begegnungsverkehr machte der Fahrer eines Wohnmobils einen Schlenker und fuhr so über die Fahrbahnmitte hinaus. Hierbei stieß der linke Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines VW Multivan eines 47-jährigen Mannes aus Greven. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Esens fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

Eversmeer - Trunkenheitsfahrt mit Traktor

In der Nacht zu Samstag, wurde gegen 01.50 Uhr, ein 19-Jähriger aus Nenndorf mit seinem Traktor auf dem Königsweg in Eversmeer kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Ein Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,71 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Westerholt - Dreister "Wiederholungstäter"

Am Freitagnachmittag fiel einer Funkstreifenbesatzung ein Kleinkraftrad Yamaha im Ewigsweg in Westerholt auf, weil dessen Fahrer mit einer nicht unerheblichen Geschwindigkeit lediglich auf dem Hinterrad fuhr. Ferner war kein Kennzeichen angebracht. Einer anschließenden Kontrolle entzog sich der Fahrer, weil er über Geh- und Radwege davonfuhr. Da das nicht zugelassene Fahrzeug jedoch zwei Tage zuvor auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit und anschließenden Fluchtversuchen aufgefallen war und dessen Fahrer kontrolliert werden konnte, wurde die Halteranschrift angefahren. Hier konnte der 17-jährige Utarper nicht mit dem Krad angetroffen werden. Nach fernmündlicher Kontaktaufnahme, gab die Person an, sich noch in Westerholt im Unlandsweg aufzuhalten. Dort wurde sie anschließend auch angetroffen und kontrolliert. Der 17-Jährige schob nun das Krad und gab an, dass er nicht gefahren sei und er das Fahrzeug kurz zuvor an seinen 18-jährigen Freund aus Nenndorf "verliehen" hätte. Dieser sei, obwohl es immer noch nicht zugelassen war, damit gefahren. Er hätte ihm auch erzählt, dass er von der Polizei verfolgt worden wäre. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen beide Heranwachsenden gefertigt.

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag zu Samstag, kletterten bislang unbekannte Täter über ein Dekofass, auf eine Terrassenüberdachung einer Gaststätte in der Steinstraße in Esens. Hier hebelten die Täter ein Fenster zu einem Büro auf und gelangten so ins Innere des Lokals. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter erlangten Diebesgut (Bargeld) im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/911-0 in Verbindung zu setzen.

