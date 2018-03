Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemeldung für das ...

Pressemeldung für das Wochenende 16.03. - 18.03.2018

Aurich/Wittmund - Verkehrsgeschehen

Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagnachmittag, um 16:30 Uhr, wurde auf der Moordorfer Straße in Südbrookmerland ein 23-jähriger aus Südbrookmerland mit seinem Kleinkraftrad kontrolliert. Der Mann fuhr mit seinem Kleinkraftrad über 65 km/h, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Fahrt unter Alkoholeinfluss In den frühen Morgenstunden am Samstag, um 01:20 Uhr, wurde ein 21-jähriger aus Südbrookmerland in seinem VW kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alcomaten ergab eine Wert von 1,32 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Versuchter Einbruch in Wiesmoor Ein Imbiss an der Hauptstraße in Wiesmoor wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag durch einen unbekannten Täter angegangen. Die Täter gelangten nicht in das Objekt, sodass es nur bei einem versuchten Einbruch blieb. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Aurich unter 04941-6060 entgegen.

Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss Ein 28 Jahre alter Mann aus Westerholt wurde am Sonntagmorgen, um ca. 02:30 Uhr, aus einer Diskothek in Südbrookmerland verwiesen. Hierbei verhielt sich der Mann sehr aggressiv und schlug eine Fensterscheibe der Diskothek ein. Bei dem Schlag verletzte sich der Mann leicht am Ellenbogen.

Sachbeschädigung an einem PKW Durch einen unbekannten Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag der Außenspiegel eines Opel Astra in der Enzianstraße in Wiesmoor beschädigt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Aurich unter 04941-6060 entgegen.

Körperverletzung in Diskothek Ein 27 Jahre alter Mann aus Aurich wurde am Sonntagmorgen um ca. 04:00 Uhr einer Diskothek in Middels verwiesen, weil dieser eingeschlafen war. Als er wiederholt die Diskothek betrat wurde er erneut nach draußen verbracht. Ein 26-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes brachte den Mann zum Ausgang, als dieser ihm unvermittelt in den Unterarm biss. Als der 27-jährige aus der Diskothek verbracht werden konnte, wurde auch dieser leicht verletzt. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

Das Skandinavien-Hoch "Irenäus" mit seinen starken Winden sorgte auch im Landkreis Aurich für umgestürzte Bäume. Die Ortsfeuerwehren mussten vielerorts ausrücken und Gefahrenstellen beseitigen. Personen wurden nicht verletzt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Pkw gegen Baum Am Freitagnachmittag geriet eine 18-jährige Frau aus Großheide auf dem Feldweg mit ihrem Pkw zunächst nach rechts auf die Berme, kam dann jedoch nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Durch diesen Aufprall wurde der Pkw zurück auf die Straße geschleudert. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in die UEK Aurich verbracht werdnen. Der verunfallte Pkw musste abgeschleppt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Kriminalitätsgeschehen

Mann nach Brand einer Propangasflasche leicht verletzt Freitag in den späten Abendstunden wurde der Polizei ein Brand eines Wintergartens in Hinte gemeldet. Vor Ort konnte lediglich eine brennende Propangasflasche festgestellt werden, welche durch die ebenfalls eingesetzte Freiwillige Feuerwehr abgelöscht wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet die Propangasflasche aus noch unbekannte Ursache in Brand und wurde daraufhin von einem 25-jährigen Bewohner aus dem Wintergarten in den Außenbereich verbracht. Außer an der Propangasflasche entstand kein weiterer Sachschaden, jedoch zog sich der junge Mann beim Verbringen der noch brennenden Propangasflasche leichte Verbrennungen im Gesicht zu und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Emden gebracht.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen Am frühen Sonntagmorgen kam es in Leerhafe zu einem Gerangel zwischen einem 22jährigen Wilhelmshavener sowie einem 22jährigen Schortenser und einem 29jährigen Mann aus Wittmund. Die beiden letzteren schlugen schlussendlich auf den Wilhelmshavener ein, der leicht verletzt wurde. Anschliessend kam noch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater des Opfers und dem Wittmunder, in dessen Verlauf der 46jährige Mann sein Opfer zuerst schubst und anschliessend in den Daumen beißt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Esens zwischen Esensern. Hierbei schlug der 27jährige dem 25jährigen Opfer mit der Hand ins Gesicht. Hierbei erlitt das Opfer eine blutende Wunde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Am Freitagabend wurde in Esens ein 26jähriger Mann aus Hatten mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann bereits häufiger durch das Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist. So auch in diesem Fall. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflucht In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde in Leerhafe auf der M+ggenkruger Straße der Pkw VW Passat einer 24jjährigen Wittmunderin beschädigt. da Reifenteile auf der Fahrbahn lagen, die vermutlich von einem Lkw stammen. Der Lkw-Fahrer hinterliess die Gefahrenstelle, ohne sich um eine Räumung bzw. Absicherung zu kümmern.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

