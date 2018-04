Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizei Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag/Sonntag, 27./28./29.04.2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Betrunkener Fahrzeugführer wird durch den Rettungsdienst verfolgt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Rettungsdienst in die Raiffeisenstraße in Aurich entsandt, da hier eine männliche Person bewusstlos hinter dem Steuer eines Pkw sitzen sollte. Als die Sanitäter den 29-jährigen Auricher weckten, gab dieser Gas und fuhr mit seinem BMW davon. Kurzerhand nahmen die Rettungskräfte die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Diese konnten den Flüchtigen unweit vom Einsatzort in der Straße Zum Fernsehturm stoppen. Während der Kontrolle wurde bei dem Auricher eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss verantworten.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz der Baustoffunion in der Raiffeisenstraße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Pkw touchierte beim Ausfahren aus einer Parklücke einen dort abgestellten roten VW Passat mit Auricher Kennzeichen. Trotz eines lauten Knalls entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Durch Zeugen konnte das Unfallgeschehen beobachtet werden. Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Pkw nimmt die Polizei in Aurich entgegen.

Kriminalitätsgeschehen

Kontrolle am Großen Sett

Einer Kontrolle mussten sich drei Jugendliche am späten Freitagabend im Hafenbereich am Großen Sett in Aurich unterziehen. Sowohl bei dem 18-jährigen Auricher als auch bei seinen 15- und 17-jährigen Begleitern aus Großefehn wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Schlägerei

Nach Streitigkeiten kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Hierbei schlug ein 49-jähriger Auricher einem 30-Jährigen mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Das ebenfalls aus Aurich stammende Opfer erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn. Bei der Tatausführung waren beide Personen stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schlägerei in Discothek

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Discothek in Middels gemeldet. Zunächst schubste ein 19-Jähriger aus Holtgast einen 25-Jährigen aus Esens, welcher sich dabei unglücklich am Fuß verletzte. Als ein weiterer 19-jähriger Gast der Discothek den Streit schlichten wollte, ging dieser in dem Gerangel zu Boden und wurde durch eine bislang unbekannte männliche Person getreten. Nach Aussagen der Zeugen sei der aus Eversmeer stammende Streitschlichter kurzzeitig bewusstlos gewesen. Beide Opfer wurden ärztlich behandelt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wende sich bitte an die nächste Polizeidienststelle.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Betrunkener Fahrzeugführer versucht sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen

Der 32-jähriger Fahrer eines Transporters fiel am Sonntag gegen 02:45 Uhr durch seine Fahrweise auf der Norder Ortsumgehung auf. Aus diesem Grunde sollte er durch Polizeibeamte überprüft werden. Der Kontrolle wollte er sich durch Flucht mit seinem Fahrzeug entziehen, konnte aber nach kurzer Nacheile gestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Aus diesem Grunde wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Kriminalitätsgeschehen

Buswartehäuschen beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in 26524 Hage, Bahnhofstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Buswartehäuschen gekommen. Hier wurde die Verglasung durch einen unbekannten Täter beschädigt. Die Tat hat sich zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr zugetragen. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellte haben, wenden sich bitte an die Polizei.

Mann beißt Nachbarin in den Zeigefinger

Ein 34-jähriger Mann aus Norden erschien am Samstag gegen 01:00 Uhr an der Wohnanschrift seiner 42-jährigen Nachbarin im Fasanenweg in Norden. Hier kam es zum Streit zwischen den beiden Personen. Im weiteren Verlauf biss der Mann der Frau in den Zeigefinger. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Beide Kennzeichen vom Pkw entwendet

In Halbemond, Poolricht, ist es am Freitag in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem abgestellten Pkw beide Kennzeichen (NOR-AJ 4). Zeugen, die verdächtige Personen im angegebenen Zeitraum festgestellt haben, mögen sich an die Polizei wenden.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

E-Bike entwendet

Ein weißes E-Bike der Marke Winora, das an einer Kieskuhle an der Upsteder Straße in Wittmund/Burhafe verschlossen abgestellt worden war, wurde am Mittwochabend, 18:00 Uhr, von unbekantem Täter entwendet. Es entstand ein Schaden von 2400,- Euro. Der Geschädigte stellte Strafantrag.

Sachbeschädigung

Bisher unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Fahrradfachgeschäfts in der Wittmunder Drostenstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der Geschädigte erstattete eine Strafanzeige.

Fahrraddiebstahl

Am Freitagvormittag, 07:55 bis 13:00 Uhr, wurde an den Berufsbildenden Schulen Wittmund (BBS) ein Moutainbike der MarkeMoutoc entwendet. Das Rad, im Wert von 200,- Euro, konnte in Wittmund/Blersum aufgefunden und an den Geschädigten ausgehändigt werden.

Gewässerverunreinigung

Am Samstagmittag, 13:30 bis 14:30 Uhr, pumpte ein 71-jähriger Eigner eines Schiffes im Carolinensieler Museumshafen das sog. Bilgenwasser in einen Kanister ab. Dabei gelangte eine nicht unerhebliche Menge davon in das Hafenbecken. Nach bisherigen Ermittlungen kippte dann auch noch ein Dieselkanister auf dem Schiff um, so dass zusätzlich Dieselkraftstoff über das Schiffsdeck in das Gewässer lief. Um die Tat zu verschleiern wurde dem Hafenwasser dann noch eine Reinigungsflüssigkeit zugeführt. Gegen den 71-jährigen Mann aus Ihlow wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Vor Ort waren die FFW Carolinensiel unter der Leitung des Ortsbrandmeisters mit 10 Einsatzkräften, 2 Fahrzeugen und einem Boot und die Untere Wasserbehörde eingesetzt. Für die Spurensicherung bekamen die Wittmunder Polizeibeamten Unterstützung durch Beamte der Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven.

