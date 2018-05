Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für das Wochenende 4. bis 6. Mai 2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Geldbörse weg ----- Am Freitag in der Mittagszeit ließ eine 35-jährige Kundin in einer Bäckerei in der Osterstraße ihre Geldbörse auf dem Tresen liegen. Nachdem die Frau später das Fehlen ihres Portemonnaies feststellte und in die Bäckerei zurückkehrte, konnte es nicht mehr aufgefunden werden. Ein derzeit Unbekannter nahm die Fundsache an sich und behielt sie offenbar für sich. Ein Strafverfahren wegen Fundunterschlagung wurde eingeleitet.

Middels - Körperverletzungen ----- Am frühen Sonntagmorgen zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr kam es in einer Discothek zunächst zu einem Streit wegen eines verschütteten Getränks. Der 20-jährige Betroffene wollte den Verursacher zur Rede stellen, wurde aber sogleich aus einer Personengruppe heraus angegriffen und ihm wurde unter anderem ein Glas ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt dabei eine Platzwunde unter einem Auge. Das Geschehen setzte sich draußen fort, als die Personengruppe dem Verletzten und seine beiden 22 und 27 Jahre alten Begleiter folgte und weiter provozierte. Es kam zu weiteren Schlägen, bei dem dann ein anderer 20-jähriger an Kopf, Händen und Armen verletzt wurde.

Georgsheil - Verstoß gegen das Waffengesetz ----- Ein 24-jähriger Mann fiel beim Betreten einer Discothek dem Sicherheitspersonal auf, da er einen Schlagring mit sich führte. Er wurde der Polizei übergeben, die den unerlaubten Gegenstand sicherstellte und ein Strafverfahren einleitete.

Aurich - Brandstiftung ----- Um 05.45 Uhr am Sonntag wurde die Polizei in die Marktstraße gerufen. Dort wurde von Anwohnern ein 39-jähriger betrunkener Mann festgehalten, der sich widerrechtlich Zutritt zu einem Balkon eines Wohngebäudes verschaffte und dort Sitzmöbel in Brand steckte. Zum Glück wurde diese Aktion rechtzeitig bemerkt, das Feuer gelöscht und somit Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr alarmiert werden. Da der Verursacher zudem eine größere Schnittwunde am Arm aufwies, kam er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter Alkoholeinfluss ----- Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in der Jadestraße einen 37-jährigen Pkw-Fahrer. Es wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Georgsheil - Kontrolle ----- Ein 21-jähriger Mann, der mit seinem Pkw von der Auricher Straße in Richtung Norder Straße fuhr, wurde am Sonntag um 03.00 Uhr aufgrund seiner Fahrweise von der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich weitere Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Da der junge Mann bezüglich weiterer Tests nicht sehr kooperativ war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und zunächst ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Kind bei Unfall schwer verletzt ----- Ein 10-jähriger Junge fuhr am Freitag gegen 17.15 Uhr mit seinem Tretroller unvermittelt auf die Oldersumer Straße und stieß dort mit einem Pkw zusammen, der in Richtung Rahe fuhr. Der 28-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Das Kind wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen dem Auricher Krankenhaus zugeführt. An Pkw und Roller entstanden leichte Schäden.

Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall ----- Etwa um 10.00 Uhr am Samstag kam es auf der Bentstreeker Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Birkhahnweg in Richtung Wiesmoor. Beim Passieren der übergeordneten und damit vorfahrtsberechtigten Bentstreeker Straße beachtete er nicht den von rechts kommenden Pkw aus dem Landkreis Offenbach, der mit drei Frauen im Alter von 49, 70 und 77 Jahren sowie dem 53-järigen Fahrer besetzt war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Unfallverursacher schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach Befreiung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die vier Insassen des anderen Pkw wurden ebenfalls allesamt schwer verletzt und umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die beiden Pkw wurden total beschädigt und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Eingesetzt waren neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber drei Rettungs-, ein Notarztwagen und die Feuerwehr.

Aurich - Kradfahrer leicht verletzt ----- Ein 60-jähriger Mann war am Samstagvormittag mit seinem Leichtkraftrad auf der Oldersumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Kreisvolkshochschule mussste er verkehrsbedingt abbremsen, verbremste sich jedoch und kam dadurch zu Fall. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen der UEK Aurich zugeführt. Das Krad wurde nur leicht beschädigt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Ladendieb nach Flucht gefasst ----- Ein 51-jähriger Mann aus Marienhafe entwendete am Samstag (05.05.2018) gegen 11:15 Uhr aus einem Discounter in der Norder Gewerbestraße Genussmittel im Wert von etwa 230 Euro. Die Sachen hatte er in einer mitgeführten Sporttasche verstaut und verließ damit das Geschäft. Er wurde durch Mitarbeiter aufgehalten. Bevor er mit einem Fahrrad fliehen konnte, entriss ihm ein Mitarbeiter die Sporttasche mit den entwendeten Artikeln. Der Beschuldigte konnte kurze Zeit später im Rahmen einer Fahndung an der Norddeicher Straße angetroffen werden. Er führte weitere Gegenstände mit sich, bei denen der Verdacht besteht, dass diese aus Ladendiebstählen stammen könnten. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Gewalt in der Partnerschaft ----- In Dornum geriet ein 48-jähriger Mann am Samstag gegen 22:40 Uhr in einen Streit mit seiner 34-jährigen Lebenspartnerin. Der Streit eskalierte und es kam im weiteren Verlauf zur Gewaltanwendung gegen die Frau, welche die Polizei rief. Gegen den alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Pkw beschädigt ----- Auf dem Gelände der ehemaligen Kornbrennerei Doornkaat in Norden wurde am Samstag gegen 18:30 Uhr ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Der nicht zugelassene Pkw war bereits vor einigen Tagen das Ziel unbekannter Sachbeschädiger. Im Zuge des erneuten polizeilichen Einsatzes am Samstag konnten vier Jugendliche festgestellt werden, die im Verdacht stehen, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad ----- Am Samstag, 05.05.2018, kam es gegen 10:33 Uhr in Hagermarsch, Hagermarscher Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Krades. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Mann aus Hage mit seinem Pkw die Hagermarscher Straße in Fahrtrichtung Nesse. In Höhe eines landwirtschaftlichen Anwesens bog er nach links auf dieses ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 30-jährigen Kradfahrer aus Berumbur, der mit seiner Maschine in Richtung Hage unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in die UEK Aurich eingeliefert. Der Pkw-Führer wurde leicht verletzt. Er stand nach dem Vorfall unter Schock.

Alkoholisierter Kradfahrer ----- Ein 51-jähriger Mann aus Norden befuhr am Samstag in der Zeit von ca. 19:20 Uhr bis 20:10 Uhr mit seinem Motorrad öffentliche Straßen im Bereich des Landkreises Aurich, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Im Rahmen einer Kontrolle stellten Norder Polizeibeamte einen Alkoholwert bei ihm fest, der zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeiten-Verfahrens führte. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden.

Pkw-Fahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ----- Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Norden wurde am Samstag gegen 01:25 Uhr in der Norder Heerstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei ergaben sich Verdachtsmomente für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 33-Jährigen. Ein entsprechender Test verlief positiv. Zudem räumte der Mann den Konsum von Drogen ein. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Zimmerbrand ----- Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam es in einem Wohngebäude Am Judasschloot aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Brand in einem Schlafzimmer. Ein 51-jähriger Nachbar, der helfend eingriff, erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich dem Norder Krankenhaus zugeführt. Die 65-jährige Bewohnerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen und damit eine Ausbreiten verhindern. Das Schlafzimmer wurde komplett zerstört.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Am Freitagabend wurde ein 39 Jahre alter Wittmunder in Neufunnixsiel an der Harle beim Angeln ohne Angelschein erwischt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend zerstach ein bislang Unbekannter den linken hinteren Reifen des PKW eines 31 Jahren alten Jeveraners, der das Fahrzeug auf einer Grundstücksauffahrt im Hohen Weg in Friedeburg abgestellt hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde das hintere Kennzeichen eines PKW in Esens in der Jücherstraße entwendet. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Im Zeitraum vom 01.04.2018 bis Sonnabend wurde durch Unbekannte die Motorhaube eines Lanz Bulldog in Friedeburg im Schweinebrücker Weg gestohlen. Die Besitzer wurden erst auf den Diebstahl aufmerksam, als diese Motorhaube über Ebay zum Kauf angeboten wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es in Leerhafe zu einem Streit zwischen einem 34 Jahre alten Fahrgast aus Leerhafe und dem 32 Jahre alten Taxifahrer wegen der Bezahlung der Taxifahrt. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Fahrgast an, dass er von dem Fahrer körperlich angegriffen worden sei. Zudem sei ihm sein Handy und 700 ,- Euro gestohlen worden.

Verkehrsgeschehen

Im Zeitraum vom 29.04. bis 04.05.2018 wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz in Harlesiel, Am Harlesiel 1, durch einen anderen PKW beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Sonntag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Verkehrsunfall, als die 41 Jahre alte Fahrerin aus Schweindorf auf der Esenser Straße in Schweindorf von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Vor Ort stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,67 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, gegen 03.18, wurde in Dunum im Alten Postweg ein PKW-Fahrer kontrolliert, weil dieser rote Kennzeichen an seinem PKW angebracht hatte. Der 56 Jahre alte Mann aus Nordhorn befand sich allerdings weder auf einer Überführungs- noch auf einer Probefahrt, so dass gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Am Freitagvormittag wurde ein PKW-Fahrer mit seinem PKW auf der Carolinensieler Straße in Wittmund von einer Funkstreifenbesatzung kontrolliert, weil an dem PKW die Kennzeichen fehlten. Da der PKW nicht zugelassen war, wurde gegen den 52 Jahre alten Wittmunder ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

