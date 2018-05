Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 19./20.05.2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Am Freitag den 18.05.2018, gegen 17:00 Uhr, wurde ein silberfarbener Renault Trafic, welcher in der Straße Streeker Weg in Wiesmoor stand, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich, Tel. 04941/606-215, in Verbindung zu setzen.

Aurich - Frau gefährdet betrunken andere Verkehrsteilnehmer Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen der Polizei Aurich einen grauen Toyota Avensis mit, welcher auf der Dornumer Straße und weiter auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Aurich/Innenstadt unterwegs war. Dieser PKW fiel den Zeugen auf, da dieser starke Schlangenlinien fuhr und hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geriet, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Kurz vor der ARAL-Tankstelle an der Esenser Straße geriet der PKW nach rechts auf den Fuß-/Radweg, hier kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Die 43jährige PKW-Fahrerin aus Aurich konnte folgend durch die Polizei auf dem Tankstellengelände kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein eingezogen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalles, insbesondere Personen die durch die Fahrweise zum Ausweichen gezwungen wurden und der namentlich bislang nicht bekannte Fahrradfahrer, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizeibeamte angegriffen Am Freitagmorgen gegen 09:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei Aurich durch einen Busfahrer an den ZOB in Aurich zur Unterstützung gerufen. Im Bus befand sich ein 19jähriger aus Großheide, welcher sich weigerte die Fahrt zu bezahlen als auch den Bus zu verlassen. Nach hinzukommen der Beamten weigerte sich der jungen Mann gleichsam, seine Personalien anzugeben. Als der Mann nunmehr aus dem Bus heraus gebracht werden sollte, begann er die Polizeibeamten anzugreifen und nach diesen zu schlagen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Unter Drogeneinfluss in Norddeich unterwegs Am Freitag gg. 10.30 Uhr wurde in Norddeich in der Hafenstraße ein 27 -jähriger Pkw-Fahrer angehalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogen-Test hinsichtlich THC verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Trunkenheitsfahrt In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in Norden in der Raiffeisenstraße ein 30-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Kriminalitätsgeschehen

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Werdum - Unfallflucht/Verdacht Trunkenheitsfahrt In der Nacht zum Sonnabend, 19.05.2018, zeigte ein 50-jähriger Werdumer über den Notruf der Polizei den Diebstahl seines Pkw an. Auf der Anfahrt zur Einsatzörtlichkeit stellten die eingesetzten Beamten an der K 16, Klein Husum, einen im Graben liegenden Pkw fest. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem verunfallten Pkw um den als gestohlen gemeldeten Pkw des alkoholisierten 50-jährigen handelte. Zudem konnte ein weiterer Verkehrsunfall in der Edenserlooger Straße in Werdum diesem Pkw zugeordnet werden. Nach Beurteilung des vorliegenden Sachverhaltes begründete sich für die eingesetzten Beamten der Verdacht, dass der Anzeigeerstatter unter dem Einfluss alkoholischer Getränke mit seinem Pkw zwei Verkehrsunfälle verursachte und sich anschließend unerlaubt von den Unfallstellen entfernte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Pronmille. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei Wittmund eingeleitet.

Wittmund - Unfallflucht Am Sonnabend, 19.05.2018, in der Zeit von 10:00 - 11:35 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 75-jährigen Wittmunderin. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Als Unfallörtlichkeiten kommen die Kundenparkplätze des Lidl-Marktes und des Netto-Marktes an der Isumser Straße, in Wittmund in Betracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund (Tel.: 04462-9110) zu melden.

Esens - Unfallflucht Am Sonnabend, 19.05.2018, in der Zeit von 11:00 Uhr - 11:30 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 63-jährigen aus der Gemeinde Warendorf. Der Pkw des Geschädigten stand auf den Parkflächen vor dem Friedhof in der Jücherstraße in Esens. Aufgrund der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw handelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund (Tel.: 04462-9110) zu melden.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung/Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitag, 18.05.2018, 23:25 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen Wittmunder Pkw-Führer auf der Esenser Straße in Wittmund. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der Fahrzeugführer den eingesetzten Beamten einen italienischen Führerschein aus. Eine Überprüfung des Dokuments ergab, dass es sich wohl um eine Fälschung handelt. Zudem konnte ermittelt werden, dass gegen den Fahrzeugführer eine aktuelle Fahrerlaubnissperre vorliegt. Darüber hinaus verlief ein durchgeführter Drogentest positiv, was für den Fahrzeugführer eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die gefälschte italienische Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden seitens der Polizei Wittmund eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Sachbeschädigung Am Sonnabend, 19.05.2018, 11:50 Uhr, werden vier Personen dabei beobachtet wie sie eine Scheibe am leerstehenden, ehemaligen Schulgebäude in Friedeburg beschädigen. Durch die eingesetzten Beamten können am Einsatzort ein 14-jähriger Jugendlicher, sowie ein 11-jähriger und zwei 10-jährige Kinder, angetroffen werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass der 14-jährige und ein 10-jähriger eine Fensterscheibe mit einem alten Autoreifen eingeworfen und zerstört haben. Die Minderjährigen werden nach erzieherischen Gesprächen an die Eltern übergeben. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle

Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de