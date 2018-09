Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinsspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag 01./02.09.2018

Aurich/Wittmund - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung Im Stadtgebiet Aurich kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden auf einer privaten Feier zwischen den alkoholisierten Gästen zu Streitigkeiten. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug ein 35-jähriger Auricher seinen ebenfalls in Aurich wohnenden 25-jährigen Bruder, dieser musste zur Untersuchung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden.

Aurich/Rahe - Diebstahl eines Telegrafenmastes In Rahe kam es bereits zwischen Freitag, 24.08.2018, und Montag, 27.08.2018, in der Straße Im Extumer Hammrich zu einem Diebsstahl eines ca. 9 m langen Telegrafenmasts, inklusive einer daran angebrachten Laterne, von einem Privatgrundstück. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht gesucht Vermutlich kam es am Samstag, 01.09.2018, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Raiffeisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz abgestellter grüner VW Tiguan wurde in dem Zeitraum von einem anderen, unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Ihlow - Fahren ohne Fahrerlaubnis In Ihlow wurde ein 16-jähriger junger Mann von der Polizei kontrolliert, der die Friesenstraße mit einem Roller befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h gefahren war, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Großefehn - Mann fährt alkoholisiert in den Kanal In den frühen Morgenstunden des 02.09.2018 kam ein 25-jähriger Mann aus Aurich mit einem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in Großefehn in den Großefehnkanal der Kanalstraße Nord. Die beiden Insassen hatten sich selber aus dem Fahrzeug befreien können und blieben unverletzt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers wurde anhand eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest festgestellt, dass dieser mit einer Atemalkoholkonzentration von fast 1,6 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Brand eines Quad Am Freitag gegen 16:20 Uhr geriet während der Fahrt das Quad eines 28-Jährigen auf der Nadörster Straße in Brand. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett niederbrennt. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug anzunehmen sein.

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung In einer Gaststätte in der Norder Innenstadt kam es am frühen Samstagmorgen gegen 06:30 Uhr zunächst zu Streitigkeiten. Einer der Streithähne (58 Jahre) wurde daraufhin vom Wirt der Gaststätte nach draußen geführt. Hierbei wurde der Wirt durch einen weiteren Gast (39 Jahre) unterstützt. Zwischen dem 58-jährigen Streithahn und dem 39-Jährigen kam es hierbei zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der der 58-Jährige durch einen Schlag leicht verletzt wurde. Die einschreitenden Polizeibeamten haben ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Hausfriedensbruch Obwohl ein 32-jähriger Mann aus der Krummhörn am Samstag in der Zeit von 17:10 Uhr bis 18:24 Uhr mehrfach aufgefordert wurde, das Wohnhaus seiner 37-jährigen Ex-Partnerin zu verlassen, tat er dies nicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme verweigerte der Mann gegenüber den Beamten die Preisgabe seiner Personalien. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Personalienverweigerung kommen auf den Mann zu.

Alkoholisierter Fahrradfahrer Ein 55-jähriger Mann aus Osteel wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:40 Uhr als Fahrradfahrer (E-Bike) an der Bundesstraße in Norden durch Polizeibeamte kontrolliert, weil er den Beamten durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Dies lag daran, dass der Mann nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er pustete fast 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf ihn zu.

Ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt Mit einem Rasenmähertraktor war ein 27-jähriger Mann am Samstag gegen 10:40 Uhr in Hage unterwegs. Seine extrem unsichere Fahrweise fiel einem Zeugen auf, der daraufhin die Polizei rief. Die eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, als der 27-Jährige aus Hage über 3 Promille pustete. Auch in diesem Fall war eine unfreiwillige Blutprobe fällig. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfallflucht Ein 29-jähriger Mann aus Marienhafe befuhr am Samstag gegen 15:33 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg an der B 72 in Richtung Stadt Norden, als es nach seinen Angaben zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Pkw gekommen sei. Durch die Berührung mit dem Pkw kam der 29-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Pedelec entstand Sachschaden. Der unfallverursachende Pkw soll sich unerlaubt von der Unfallstelle entfertn haben. Es soll sich möglicherweise um einen silbernen BMW gehandelt haben. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Norden melden (Tel. 04931-9210).

Unfallflucht Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr einem 26-jährigen Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Pewsum über den Fuß. Die Reaktion des Fußgängers war daraufhin ein Schlag auf die Heckscheibe des Pkw, die dadurch beschädigt wurde. Der Pkw-Fahrer, bei dem es sich um eine ca. 50-jährige männliche Person gehandelt haben soll, setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Daimler Benz gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz soll eine etwa gleichaltrige Frau gesessen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug und / oder den Personen geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Norden gebeten (Tel. 04931-9210).

Pkw kommt von der Fahrbahn ab Ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Dornum fuhr am Samstag gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw auf der Dornumer Straße (K 210) in Richtung Hage, als er im Bereich Westdorf mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Der 48-Jährige, der sich alleine in den Pkw befand, wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Norder Krankenhaus eingeliefert.

Unfallflucht Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor dem Hotel "Zur Post" in Norden, Am Markt. Ein hier abgestellter schwarzer VW Fox mit BOR-Kennzeichen wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich dürfte ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug dafür verantwortlich sein. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher geben kann, möge sich an die Norder Polizei wenden (Tel. 04931-9210).

Unfallflucht Ein schwarzer Audi A4 mit NOR-Kennzeichen wurde am Samstag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:05 Uhr auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums Norder Tor durch ein unbekanntes Fahrzeug im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Unfallflucht In einer Parkbucht im Feldpfad in Norden (ggü. der dortigen Bäckerei) war am Samstag in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:45 Uhr ein schwarzer Hyundai I30 mit NOR-Kennzeichen abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Nutzer fest, dass sich in der hinteren linken Tür eine frische Beschädigung befand. Evtl. könnte ein ausparkendes Fahrzeug vom Parkplatz der Bäckerei als Schadensverursacher in Betracht kommen. Hinweise bitte an die Polizei.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Urkundenfälschung Am Freitagnachmittag wurde un Wittmund ein 25jähriger Wittmunder mit seinem Pkw Ford Focus angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem amtlichen Kennzeichen manipuliert wurde. Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschein wurden sichergestsllt.

Pkw-Diebstahl Am Freitagabend wurde gegen 22:30 Uhr von einem Grundstück in Esens ein Pkw Opel Astra entwendet. Der Pkw wurde mit Originalschlüsseln geführt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw dann im Stadtgebiet Esens gestellt. Am Steuer saß ein 27jähriger amtsbekannter Mann, der bereits einschlägig in Erscheinung getreten und erst vor kurzem in den hiesigen Bereich zurückgekehrt ist. Aus früheren Verfahren war auch bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Körperverletzung Am Rande des Heidefestes in Rispel kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Körperverletzung. Im Verlauf eines Streits schlug ein 22jähriger Wittmunder einem 22jährigen Auricher mit der Faust ins Gesicht. Dieser erwiderte den Schlag und verursachte so eine Platzwunde am Kopf des Wittmunders. Beide Beteiligten standen leicht unter Alkoholeinfluss.

Hausfriedensbruch/Diebstahl Nach einem Streit am Freitag zwischen einem 39jährigen Slowaken und einem Wirt in Esens, kehrte der Slowake am Samstagnachmittag trotz bestehendem Hausverbot in die Gaststätte zurück. Hier brach er erneut einen Streit vom Zaun. Bei Eintreffen der Polizei hatte er sich bereits entfernt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass er 3 Flaschen alkoholischer Getränke entwendet hatte.

Versuchter Einbruch in Tankstelle In der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht ein UT mit einem Gullydeckel die Einganstür einer Tankstelle in der Bahnhoftsraße in Esens einzuwerfen. Da dies misslingt, lässt der unbekannte Täter von seinem Versuch ab. Er entfernt sich fussläufig in unbekannter Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971-92718110, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw Am Freitag wurde in der Zeit von 06:30 bis 15:00 Uhr in Blomberg auf einem Parkplatz des NP-Marktes ein Pkw VW Golf beschädigt. Unbekannte Täter hatten den Lack zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esens, Tel. 04971-92718110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Sönndagmorgen weer een 30johrigen Wittmunder in Wittmund ünnerwegens. Gendarms haan hüm aber anhollen und feststeellt, dat hee wat drunken ha. Achtert pusten stunn fest, dat hee 0,52 Promille ha. Dat weer to vööl und hee mutt Auto stoon loten.

Verkehrsunfallgeschehen

Unfallflucht Am frühen Samstagabend kam es in Berdumer Altendeich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallflüchtige beschädigt im Vorbeifahren eine Hecke. Zeugen werden gebeten sich, mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung setzen.

Unfallflucht Von Freitag auf Samstag wurde in Carolinensiel, BAhnhoftsraße, Parkplatz eines Eiscafes, ein roter Hyundai beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462-9110, in Verbindung zu setzen.

