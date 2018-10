Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI AurichWittmund für d3n 03.10.2018

Aurich/Wittmund - Polizeiinspektion AurichWittmund Pressemeldung für den 03.10.2018

Altkreis Aurich

Radfahrer stürzte Am Dienstagmittag befuhr ein 80-Jähriger die 'Rudolf Eucken Allee in Aurich. Er stürzte vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss auf die Straße und wurde leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten stellten erheblichen Alkoholkonsum fest, so dass in der UEK eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Radfahrer verblieb zunächst stationär in der UEK.

Leicht verletzter Pkw-Insassin Am Dienstagnachmittag kam es in Aurich auf der Esenser Straße zu einem Auffahrunfall. Ein Pkw-'Fahrer musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein nachfolgender 51-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde eine Person leicht verlelzt.

Streit eskaliert Am Dienstagvormittag kam es im Kreihüttenmoorweg in Aurich zu einem Streit zwischen 31-jährigen Männern. Im Verlauf dieser verbalen Auseinandersetzung schlug einer der Männer dem anderen unvermittelt ins Gesicht. Aufgrund der erlittenen Verletzungen war eine medizinische Versorgung erforderlich. Die genaue Ursache des Streites konnte nicht ermittelt werden.

Bereich PK Wittmund

Mit Roller gestürzt Am Dienstagnachmittag, 15:41 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger aus der Samtgemeinde Holtriem mit seinem Roller den Wehler Weg in Wittmund/Ardorf, in Richtung Hohebarger Straße. Als er sich zur Unfallzeit in Höhe Nr. 27 in einer Rechtskurve befand kam ihm eine 20-jährige Wittmunderin mit ihrem Pkw entgegen. Aus diesem Grunde musste der Holtriemer seinen Roller auf der regennassen Fahrbahn abbremsen, kam dabei zu Fall und rutschte gegen den bereits auf den rechten Grünstreifen gelenkten Pkw. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro

Trunkenheitsfahrt Am Mittwochmorgen, 07:02 Uhr, wurde ein 33-jähriger Harlestädter mit seinem Pkw in Wittmund, Am Markt, angehalten und überprüft. Es wurde festgestellt, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte, denn es wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille gemessen. Damit war für ihn und seinen Insassen die Fahrt zu Ende. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Außerdem werden ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und 1 Monat Fahrverbot die Folge sein.

Fahren ohne Pflichtversicherung Am Mittwochmorgen, 08:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw-Führer in der Harpertshausener Straße in Wittmund. Der 41-jährige Mann aus Südbrookmerland war mit einem Pkw unterwegs, dessen Pflichtversicherung im September abgelaufen war. Auch seine Weiterfahrt wurde, nach Einleitung eines Strafverfahrens, untersagt.

Bereich PK Norden

Am Dienstag gegen 15 Uhr fuhr auf der Hauptstraße in Hage ein 18-jähriger Fahrer eines Motorrollers. Er wurde von der Polizei kontrolliert. Es besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Ein Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt zunächst untersagt.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle

Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de