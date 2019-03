Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Pressemitteilung für den ...

Pressemitteilung für den 29./ 30.03.2019

Aurich/Wittmund - Polizeiinspektion AurichWittmund Pressemeldung für den 29./30.03.2019

Altkreis Aurich

Radfahrer leicht verletzt Am Freitagnachmittag befuhr ein Radfahrer (20J) mit seinem Fahrrad die Lützowallee. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah er den Pkw einer 50-jährigen Frau die auf der vorfahrtsberechtigten Jahnstraße fuhr. Der Radfahrer stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen, an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Schaden. Der Radfahrer musste in der UEK behandelt werden.

Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr Am Freitagnachmitag stand eine junge Frau mit ihrem Pkw in einer Parkbucht an der Oldersumer Straße. Als sie wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte,übersah sie den auf der Oldersumer Straße fahrenden Pkw und fuhr diesem in die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, die Insassen blieben aber alle unverletzt.

Körperverletzung

In der Nacht zum Samstag machten zwei Männer in einer Auricher Diskothek Stress. Sie sollten deshalb vom Sicherheitsdienst nach draußen geleitet. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem der Männer (35 Jahre) und einem Sicherheitsdienstmitarbeiter (45 Jahre). Durch Faustschläge erlitten beide Kontrahenten Gesichtsverletzungen.

Bereich Altkreis Norden

Norden - Körperverletzung in einer Gaststätte In einer Gaststätte in der Norder Westerstraße kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 59-jährigen Mannes aus Norden. Dieser erschien nachts auf der Polizeiwache und zeigte an, dass er in der Gaststätte durch einen unbekannten Mann grundlos durch einen Schlag in das Gesicht verletzt worden sei. Polizeibeamte suchten daraufhin die Gaststätte auf und nahmen die Ermittlungen auf.

Hage - Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet Ein 31-jähriger Mann aus Hage befuhr am Samstag gegen 00:05 Uhr mit seinem Pkw die Zeppelinstraße in Hage. In einem Kurvenbereich kam es nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit dem stark beschädigten Fahrzeug entfernte sich der Mann vom Unfallort, konnte aber wenig später durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert über 1 Promille. Durch einen Arzt wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Wirdum - Unfallflucht auf Hotelparkplatz Auf dem Parkplatz eines Gaststätten- und Hotelbetriebes in Wirdum wurde vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ca. 19:30 Uhr bis 06:30 Uhr) ein grauer Mercedes (C 180) im Bereich der vorderen Stoßstange durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Polizeibeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

