Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Rechtsupweg - Einbruch in ...

Rechtsupweg - Einbruch in Werkstatthallen Hage - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Norden - Rechtsupweg - Einbruch in Werkstatthallen: In der Nacht zu Donnerstag, 26.04.2018, brachen unbekannte Täter in Rechtsupweg mehrere Lagerhallen an der Hauptstraße auf. In den Hallen befanden sich Autozubehörteile sowie Werkzeuge. Die Täter entwendeten einen Computer, Werkezeuge und Alu-Felgen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Hage - Verkehrsunfallflucht: Am Mittwoch, 25.04.2018, wurde ein in Hage, Klosterlohne abgestellter Pkw, Marke VW, Typ Golf, Farbe schwarz, von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der geschädigte schwarze Pkw wurde gegen 11:00 Uhr linksseitig an der Klosterlohne in Höhe des Grillecks abgestellt. Die Fahrerin verließ den Ort und traf etwa gegen 12:15 Uhr wieder am Abstellort ein. Sie stellt sofort eine nicht unerhebliche Beschädigung an der Fahrertür fest. Hier sind mehrere Lackkratzer sowie eine Delle verursacht worden; die Beschädigungen sind mit einer vermutlich weißen Farbe belegt, die nach Wegwischen die Lackkratzer offenbaren. Der verursachte Sachschaden ist nicht unerheblich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

