Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Riepe - Einbruch in ...

Riepe - Einbruch in Zahnarztpraxis; Großefehn - Fenster beschädigt; Aurich - Verstoß gegen das Waffengesetz

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Einbruch in Zahnarztpraxis

In Riepe sind Unbekannte zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Montag, 7:35 Uhr, in eine Zahnarztpraxis, Friesenstraße, eingebrochen. Dazu schlugen die Täter ein Fenster ein. Dann durchsuchten sie das Innere. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04929 1310.

Großefehn - Fenster beschädigt

In Großefehn wurden am Freitag Fensterscheiben eines Einfamilienhauses, Güldnerstraße, beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Schaden, da Unbekannte Steine gegen das Gebäude warfen. Es entstand Gesamtschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

Aurich - Autolack zerkratzt

In Aurich wurde am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ein blauer Citroen beschädigt. Er war am Georgswall geparkt. Unbekannte zerkratzten den Lack. Es entstand Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de