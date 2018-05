Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Südbrookmerland - ...

Südbrookmerland - Polizistin bei Widerstand leicht verletzt; Aurich - Anhänger aufgebrochen

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Polizistin bei Widerstand leicht verletzt

In Südbrookmerland wurde bei einem Einsatz am Bürgermeister-Lüken-Platz eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Sie war gemeinsam mit einem Kollegen von einer 13-Jährigen angesprochen worden, die bemerkte, dass ein Mann versuchte, ihr Fahrrad zu entwenden. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen aus Südbrookmerland fest, der dabei Widerstand leistete und die Streife beleidigte. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Anhänger aufgebrochen

In Aurich haben Unbekannte einen Anhänger aufgebrochen, der auf einem Gewerbegelände in Schierum, Kornkamp, abgestellt war. Ereignet hat sich die Tat am Dienstag gegen 22 Uhr. Aus dem Anhänger wurde ein Kompressor sowie Werkzeug (Keul-Nagler, Luftdruckschussgerät) gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

