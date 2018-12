Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Südbrookmerland - ...

Südbrookmerland - Körperverletzung in Diskothek; Aurich - 26-Jähriger leicht verletzt; Aurich - Werkzeug gestohlen; Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Körperverletzung in Diskothek

Zwei Frauen sind am Sonntag in einer Diskothek in der Moorhuser Dorfstraße in Südbrookmerland aneinandergeraten. Gegen 3:42 Uhr kam es zwischen einer 33-jährigen Frau aus Hage und einer 32-jährigen Frau aus Marienhafe zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Frauen wurden dabei leicht verletzt. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Aurich - 26-Jähriger leicht verletzt

Ein 26-jähriger Mann aus Ihlow ist am Sonntagabend durch Schläge verletzt worden. Gegen 20:30 Uhr war er in der Auricher Innenstadt mit zwei 21- und 24-jährigen Männern aus Norden in Streit geraten. Im Laufe der Streitigkeiten schlugen die beiden Norder auf den Ihlower ein und verletzten ihn leicht. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - Werkzeug gestohlen

Unbekannte haben in Aurich mehrere Werkzeuge aus einem Keller gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 25. November, 19 Uhr, bis Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem unverschlossenen Keller im Lerchenweg und stahlen unter anderem eine Stichsäge. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Aurich leicht verletzt worden. Ein 43-jäheiger Mann aus Westerholt fuhr gegen 6:50 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Straße Am Tiergarten und wollte in die Esenser Straße abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 20-jährigen Mann aus Aurich, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Esenser Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

