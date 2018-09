Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Südbrookmerland - Einbruch ...

Südbrookmerland - Einbruch in Bäckerei; Südbrookmerland - Einbruch misslingt; Südbrookmerland - Fußgänger von Auto erfasst

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Bäckerei

In Südbrookmerland sind Unbekannte in eine Bäckerei eingebrochen. Die Täter öffneten ein Fester zu dem Gebäude im Koppelweg in Victorbur gewaltsam. Die Täter erbeuteten Bargeld. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 18:30 Uhr, und Freitag, 5:35 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren bis oberen dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Einbruch misslingt

Unbekannte haben versucht, in eine Bäckerei in der Ekelser Straße in Südbrookmerland einzubrechen. Dazu wollten sie ein Fenster gewaltsam öffnen - scheiterten jedoch. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag, 2:35 Uhr, und Freitag, 2:50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fußgänger von Auto erfasst

In Moordorf hat sich an einer Ampel in der Auricher Straße ein Unfall ereignet. Dabei trat am Freitag gegen 8 Uhr ein 30 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland auf die Straße, obwohl die Ampel Rot zeigte. Das bemerkte eine 53 Jahre alte Frau aus Wiesmoor zu spät. Sie konnte ihren Ford nicht mehr bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch stürzte der Mann und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde beschädigt.

