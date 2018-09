Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Südbrookmerland - Unfall ...

Südbrookmerland - Unfall unter Alkoholeinfluss; Wiesmoor - Flucht nach Parkplatzunfall; Aurich - Mann betrunken gefahren (2,2 Promille)

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfall unter Alkoholeinfluss

Heute morgen, Dienstag, 04.09.2018, um 07:55 Uhr, kam es auf der Auricher Straße in Südbrookmerland zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Hyundai-Fahrerin. Ein 84jähriger Fahrradfahrer aus Aurich befuhr mit seinem Rad den Fahrradweg der Auricher Straße aus Moordorf kommend in Richtung Georgsheil. Die 48jährige Hyundai-Fahrerin befuhr mit ihrem Auto die Siebelshörner Straße und wollte auf die Auricher Straße in Richtung Moordorf einbiegen. Hierbei übersah sie den Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,7 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wiesmoor - Flucht nach Parkplatzunfall

In Wiesmoor kam es zwischen Sonntag, 02.09.2018, 0 Uhr, und Montag, 03.09.2018, 07:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz der Hauptstraße. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Auto einen im Bereich der Hausnummer 153 ordnungsgemäß geparkten roten Seat Mii eines Pflegedienstes. Durch den Unfall wurden die Kotflügel auf der linken Seite sowie die Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallort handelt es sich um einen Parkplatz auf der rückwärtigen Gebäudeseite, der vom Grenzweg zu erreichen ist. Die Schadenshöhe ist zur Zeit nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169-110.

Aurich - Mann betrunken gefahren (2,2 Promille)

In Aurich überprüften Polizeibeamte am Dienstag, 04.09.2018, um 09:20 Uhr, auf der Emder Straße einen 43jährigen Fahrer eines VW Passat. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Aurich Alkohol getrunken hatte. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,2 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

