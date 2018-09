Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Südbrookmerland - Unfall ...

Südbrookmerland - Unfall beim Abbiegen; Ihlow - Frau bei Unfall leicht verletzt; Aurich - Radfahrer übersehen; Wiesmoor - Auto beschädigt

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfall beim Abbiegen

Ein 66 Jahre alter Mann aus Ihlow war am Mittwoch gegen 15:30 Uhr mit einem Hyundai auf der Gewerbestraße in Richtung B210 unterwegs, um auf diese abzubiegen. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine 45 Jahre alte Frau aus Emden mit einem Chevrolet herannahte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Emderin leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden, schätzungsweise im oberen vierstelligen Bereich.

Ihlow - Frau bei Unfall leicht verletzt

In Ihlow hat sich am Mittwoch gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Plaggefelder Straße ereignet. Dabei war eine 90 Jahre alte Frau aus dem Altkreis Aurich mit einem Opel unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass eine 25 Jahre alte Frau aus Ihlow vorfahrtsberechtigt in einem Hyundai aus dem Münkeweg herannahte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei kam der Opel von der Straße ab und im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige leicht verletzt.

Aurich - Radfahrer übersehen

Ein 37 Jahre alter Mann aus Aurich wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall gegen 13 Uhr leicht verletzt. Er war mit dem Fahrrad in der Straße Schoolpad unterwegs. Ihn bemerkte ein 32 Jahre alter Auricher zu spät, der mit einem Audi von der Ausfahrt eines Parkplatzes auf die Straße fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht verletzt wurde.

Wiesmoor - Auto beschädigt

In Wiesmoor wurde am Donnerstag zwischen 8:45 Uhr und 9:15 Uhr ein Peugeot beschädigt. Er parkte in Höhe einer Arztpraxis in der Rotdornstraße. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Schaden beim Ausparken durch ein blaues Auto. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169115.

