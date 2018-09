Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Upgant-Schott - ...

Upgant-Schott - Altkleidercontainer brannte Norden - Parkplatzunfall

Altkreis Norden - Upgant-Schott - Altkleidercontainer brannte: Vermutlich aufgrund einer Brandstiftung kam es in Upgant-Schott zum Brand eines Altkleidercontainers. Dieser stand am Siegelsumer Moorweg und wurde durch das Feuer beschädigt, die darin befindlichen Altkleider wurde unbrauchbar. Am Montagabend, 17.09.2018, hatte ein Verkehrsteilnehmer gegen 21.35 Uhr den Brand bemerkt und die Leitstellte informiert. Die eingesetzten Wehren aus Oldeborg und Uthwerdum löschten den Brand ab. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Parkplatzunfall: Auf dem Parkplatz der BBS in Norden, Schulstraße, kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter PKW Fiat wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver angefahren und beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Die Unfallzeit ist zwischen 07.40 Uhr und 13.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

