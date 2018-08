Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Westerholt - ...

Westerholt - Verkehrsunfallflucht durch Lkw

In Westerholt kam es am Freitagmorgen, 17.08.2018, um 05:35 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Dornumer Straße. Der 20jährige Fahrer eines Lkw Daimler befuhr mit seinem Fahrzeug die Dornumer Straße aus Richtung Dornum kommend in Richtung Westerholt. Auf dieser Strecke kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen Mercedes-Benz Atega mit "AUR"-Kennzeichen handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise werden unter Telefon 04941 606215 entgegen genommen.

