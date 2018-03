Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Westerholt - Fahrzeug zerkratzt

Westerholt - Fahrzeug zerkratzt

Landkreis Wittmund - Westerholt - Fahrzeug zerkratzt: Ein PKW VW Up wurde in Westerholt von unbekannten Tätern zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag, 20.03.2018, 14.00 Uhr, und Mittwochmorgen. Der VW stand zu der Zeit auf einem Parkplatz in der Nordener Straße bei der AWO. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de