Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wiesmoor - Brand in Kirche

Wiesmoor - Brand in Kirche

Altkreis Aurich - Sonstiges Geschehen

Wiesmoor - Brand in Kirche

Die Polizei wurde am Montag gegen 16:17 Uhr zu einem Einsatz in die Mullberger Straße in Wiesmoor gerufen. In einer Kirche war ein kleines Feuer ausgebrochen. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte den Qualm bemerkt und im Gemeindehaus Bescheid gegeben, von wo aus die Rettungskräfte alarmiert wurden. Mit einem Eimer Wasser löschte der Zeuge die Flammen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits aus. Im Einsatz war die Feuerwehr Wiesmoor. Ersten Schätzungen zufolge ist ein Schaden im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Antje Heilmann Telefon: 04941/606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de