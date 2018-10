Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wiesmoor - Mit gefälschtem ...

Wiesmoor - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs Südbrookmerland - Auto beschädigt Aurich - Ohne Führerschein unterwegs Großefehn - Unfallflucht

Wiesmoor - Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag in Wiesmoor einen 20-jährigen Mann aus Wiesmoor. Der Mann fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Opel Zafira auf der Hauptstraße. Bei der Kontrolle konnte der Mann den Beamten keinen Führerschein vorzeigen. Er gab an, diesen in seiner Wohnung zu haben. An seiner Wohnanschrift zeigte er den Beamten schließlich auch seinen Führerschein. Dabei fiel allerdings auf, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Auto beschädigt

Ein roter Opel Corsa ist am Donnerstag in Südbrookmerland beschädigt worden. Der Wagen war in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21 Uhr im Trichterweg am Straßenrand abgestellt. Ein Unbekannter hat den Opel in der genannten Zeit vermutlich beim Ausparken beschädigt. Es entstand Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Freitag in Aurich einen 23-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche fuhr gegen 10:26 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße An der Stiftsmühle. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Südbrookmerland nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen in Großefehn. Ein 47-jähriger Mann aus Großefehn fuhr gegen 6:35 Uhr mit seinem LKW auf dem Postweg in Richtung Spetzerfehn. Dort kam ein entgegenkommender, vermutlich schwarzer Lkw, zu weit auf die Fahrbahn des 47-Jährigen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, bei dem geringer Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Strackholt weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04944 9169110 entgegen.

