Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wiesmoor - Radfahrerin zu ...

Altkreis Aurich - Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin zu spät bemerkt

In Wiesmoor wurde am Dienstag gegen 10 Uhr eine Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 70-Jährige aus Wiesmoor war mit dem Fahrrad auf Radweg entlang der Hauptstraße unterwegs. Gleichzeitig wollte eine 34 Jahre alte Frau aus Großefehn mit einem VW Golf von dem Parkplatz eines Kaufhauses fahren. Sie bemerkte die Radfahrerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die 70-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ihlow - Unfall mit Radfahrerin

In Ihlow hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall im Münkeweg ereignet. Dabei wollte ein 71 Jahre alter Mann aus Ihlow mit einem Hyundai vom Münkeweg in die Loogstraße abbiegen. Er bemerkte zu spät, dass sich von links eine 17-Jährige aus Ihlow mit ihrem Fahrrad näherte. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden.

Großefehn - Kollision mit Trecker

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall in der Rindelmeerstraße in Großefehn geben können. Dabei fuhr eine 27 Jahre alte Frau aus Südbrookmerland am Dienstag gegen 15:40 Uhr in Richtung Leerer Landstraße. Ihr kam ein roter Trecker entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Spiegel des Skoda abgefahren wurde. Dann entfernte sich der Treckerfahrer. Ein Zeuge bemerkte, dass er in Richtung Oldersum unterwegs war. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Gegen Container gefahren

In Aurich hat ein Unbekannter einen Papiercontainer einer Firma in der Harlestraße beschädigt. Dabei fuhr der Verursacher mit einem Fahrzeug gegen den Container, der daraufhin gegen eine Betongarage gedrückt wurde. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 7:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

