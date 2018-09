Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wiesmoor - Tür aufgehebelt ...

Wiesmoor - Tür aufgehebelt Aurich - Brand in Wohnhaus Ihlow - Auffahrunfall Südbrookmerland - Gegenverkehr übersehen Wiesmoor - Parkplatzunfall

Altkreis Aurich - Wiesmoor - Tür aufgehebelt: Zwischen Montag, 24.09.2018, und Mittwoch, 26.09.2018, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in Wiesmoor, Juister Straße. Dort gingen sie zum Wintergarten des Wohnhauses und hebelten hier eine Tür auf. Ob dieser Raum oder das Wohnhaus von den Tätern betreten wurde, ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich wurde nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Brand in Wohnhaus: Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es am Mittwoch, 26.09.2018, gegen 10.00 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Aurich, Wallinghauser Straße. Die Bewohner hatten ein Feuer neben dem Kamin festgestellt und zunächst selbst versucht, dieses zu löschen. Durch die alarmierte Feuerwehr, eingesetzt waren 4 Fahrzeuge mit 15 Wehrleuten, wurde der Brand gelöscht. Die drei Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Im Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Ihlow - Auffahrunfall: Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch, 26.09.2018, gegen 13.25 Uhr in Ihlow. Die 23-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai beachtete dabei auf der Oldersumer Straße nicht das verkehrsbedingte Halten des vor ihr befindlichen Opel Corsa. Sie fuhr auf diesen auf und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von über 5.000,- EUR. Der Hyundai war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Südbrookmerland - Gegenverkehr übersehen: Die 72-jährige Fahrerin eines VW Tiguan wollte am Donnerstag, 27.09.2018, gegen 09.10 Uhr in Moordorf von der Ekelser Straße nach links auf den Bürgermeister-Lüken-Platz abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden PKW Peugeot. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 52-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzte wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500,- EUR geschätzt.

Wiesmoor - Parkplatzunfall: Auf dem Parkplatz beim Kaufhaus Behrens in Wiesmoor, Hauptstraße, kam es am Donnerstag, 27.09.2018, zu einem Verkehrsunfall. In der Nähe der Ladestation für E-Fahrzeuge stand zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr ein blauer PKW Skodia Fabia geparkt. Vermutlich war bei einem Parkmanöver ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Skoda gefahren und hatte diesen beschädigt. Der Schadenshöhe beträgt ca. 800,- EUR. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

