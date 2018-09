Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wiesmoor - Verkehrsunfall ...

Wiesmoor - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Wiesmoor - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

In Wiesmoor befuhr am Mittwoch, 05.09.2018, gegen 19:25 Uhr, ein 36-jähriger Wiesmoorer mit einem Rennrad den Hopelser Weg. Im Rahmen einer Boßelveranstaltung befand sich dort auch ein 77-jähriger Wiesmoorer, der unvermittelt die Straße betrat. Der Rennradfahrer erfasste den Boßler. Beide stürzten infolgedessen und verletzten sich leicht. An dem Carbon-Rennrad entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

