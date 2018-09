Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Willen - Verkehrsunfall mit ...

Willen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person; Stedesdorf - Unfall mit Pedelec

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Willen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 210 im Wittmunder Stadtteil Willen wurde am frühen Mittwochmorgen, 05.09.2018, um 06:23 Uhr, ein Autofahrer schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren auf der Kreuzung Bundesstraße 210 (Auricher Straße) und Updorfer Straße ein blauer Citroen und ein Lastwagen (Scania) zusammengestoßen. Der 40jährige Autofahrer aus Wittmund wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 33jährige Lastwagenfahrer aus Goslar wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04462 9110.

Stedesdorf - Unfall mit Pedelec

In Stedesdorf kam es am Dienstag, 04.09.2018, um 17 Uhr, auf der Esenser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 77jährigen Fahrerin eines Nissan und einer 55jährigen Pedelec-Fahrerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Autofahrerin die Esenser Straße aus Stedesdorf kommend in Richtung Esens und beabsichtigte nach rechts auf die Mamburger Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die aus Esens in Richtung Stedesdorf fahrende Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

