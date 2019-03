Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - 17-jähriger ...

Wittmund - 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt; Esens - Unbekannter Autofahrer beschädigt Garagentor

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Wittmund - 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Eine 50-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die Fahrerin eines VW Caddy aus Wangerland fuhr gegen 7.50 Uhr in Wittmund auf der Breslauer Straße in Richtung Auricher Straße. Beim Rechtsabbiegen übersah sie offenbar den 17-jährigen Radfahrer aus Wittmund auf dem Radweg der Breslauer Straße. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Esens - Unbekannter Autofahrer beschädigt Garagentor

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Esens beim Ein- oder Ausparken ein Garagentor beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Praxis an der Westerstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 92718110 entgegen.

