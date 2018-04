Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - ...

Wittmund - Ermittlungserfolg: Einbruch in Wohnhaus aufgeklärt!; Esens - Verkehrsunfall mit zwei jugendlichen Radfahrern

Landkreis Wittmund - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Ermittlungserfolg: Einbruch in Wohnhaus aufgeklärt!

Erst Anfang April 2018 wurde der Polizei Wittmund ein Einbruch in ein Wohnhaus gemeldet, welcher vermutlich schon im Januar stattgefunden hat. Die Geschädigte hatte aber erst jetzt den Verlust ihres Schmucks im Wert von mehr als 30000 Euro festgestellt, welchen sie in einer verschlossenen Truhe aufbewahrte. Der Geschädigten war bislang nicht aufgefallen, dass sich jemand unbemerkt daran zu schaffen gemacht hat. Es wurde jedoch vermutet, dass der Täter Kenntnis über den Ablageort des Schmucks hatte. Die polizeilichen Ermittlungen führten jetzt zur Feststellung von zwei jungen Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren, welche aus Wittmund und Oldenburg stammen. Eine der Täterinnen ist in der Sache bereits geständig. Beide Frauen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Verkehrsgeschehen

Esens - Verkehrsunfall mit zwei jugendlichen Radfahrern

In Ochtersum kam es am Mittwoch, 18.04.2018, um 07:30 Uhr, auf der Negenmeertener Straße zu einem Verkehrsunfall mit Radfahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 50jährige Volvo-Fahrerin die Vorfahrt von zwei Radfahrern im Bereich der Einmündung Am Rendel. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Jugendlichen (beide männlich, 14 und 15 Jahre) leicht verletzt. An den Fahrrädern und am Volvo entstand Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

