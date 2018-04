Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - Alleinunfall

Wittmund - Alleinunfall

Landkreis Wittmund - Wittmund - Alleinunfall Auf der Müggenkruger Straße in Wittmund kam es am Dienstag, 10.04.2018, gegen 13.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei war ein 33-jähriger LKW-Fahrer auf seiner Fahrt in Richtung Leerhafe in einer Linkskurve mit dem Anhänger nach rechts auf die Berme geraten. Aufgrund der Beschaffenheit des Untergrundes kippte der Anhänger nach rechts um und verlor dabei einen Teil seiner Ladung, die aus Hackschnitzel (Schredder) bestand. Durch den Unfall wurde ein Telefonmast beschädigt, dessen oberer Teil auf einen PKW Subaru fiel. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000,- EUR, der Anhänger wies äußerlich keine besonderen Beschädigungen auf. Die Unfallstelle wurde halbseitig gesperrt, damit das Gespann wieder geborgen werden konnte.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Jörg Mau Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de