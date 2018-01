Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - Auto beschädigt

Wittmund - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auto beschädigt

In Wittmund wurde am Mittwoch zwischen 9:45 Uhr und 11 Uhr ein schwarzer VW Polo beschädigt. Er war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Schmiedestraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

