Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - Flucht nach ...

Wittmund - Flucht nach Außenspiegelunfall; Esens - Unfallflucht; Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Wittmund - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Flucht nach Außenspiegelunfall

In Wittmund kam es am Montag, 03.09.2018, um 12:45 Uhr, auf der Straße "Abens" in einer leichten Rechtskurve zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zwischen einem 71jährigen Taxi-Fahrer (Toyota) und einem entgegenkommenden dunklen Pkw. Obwohl der Taxi-Fahrer umkehrte, setzte der andere Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Bei dem Unfallflüchtigen könnte es sich möglicherweise um ein braunes Auto handeln. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Unfallflucht

In Esens kam es am Sonntag, 02.09.2018, zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Großparkplatz im Bereich der Straße "Herdetor". Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Auto einen dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Citroen Cactus eines 50jährigen Mannes. Durch den Unfall wurde der Kotflügel vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04971 92718110 zu melden.

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

In Carolinensiel kam es am Montag, 03.09.2018, zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Nordseestraße. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Auto einen dort ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes-Benz B 220 eines 79jähirgen Mannes aus Wittmund. Durch den Unfall wurde der Daimler hinten rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04462 9110.

OTS: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104233.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sven Behrens Telefon: 04941 / 606-104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-aur.polizei-nds.de