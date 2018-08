Polizeiinspektion Aurich/Wittmund / Wittmund - Frau begeht ...

Wittmund - Frau begeht Ladendiebstahl und leistet Widerstand

Wittmund - Frau begeht Ladendiebstahl und leistet Widerstand

In Wittmund kam es am Donnerstag, 16.08.2018, um 14:50 Uhr, zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Schmiedestraße. Eine 30jährige Frau aus Wittmund wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie diverse Warenartikel in ihre mitgeführte Tasche und ihren Rucksack verstaut hatte. Anschließend verließ sie den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Als die Frau von einem 24jährigen Mitarbeiter des Verbrauchermarktes auf den Ladendiebstahl angesprochen wurde, versuchte sie zu flüchten. Dabei schlug sie um sich und verletzte den Mann leicht. Der Marktmitarbeiter konnte die Frau jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und den Einsatzkräften übergeben. Im Anschluss verhielt sich die Frau weiterhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Dabei wurde auch ein Polizeiauto leicht beschädigt. Die Polizei Wittmund ermittelt jetzt gegen die 30jährige Frau wegen Räuberischem Diebstahl, Widerstand, Sachbeschädigung und Beamtenbeleidigung. Auch wurde eine Blutprobe entnommen, da sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

