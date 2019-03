Polizeiinspektion Bingen / Beim Ausladen des Fahrzeugs bestohlen

Beim Ausladen des Fahrzeugs bestohlen

Bingen, Herterstraße - Am 01.03.2019 gegen 14:50 Uhr parkte jemand dessen Fahrzeug in der Herterstraße in Bingen, um diverse Dinge auszuladen. Als er aus der Wohnung zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass ihm aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Geldbörse und ein dunkelgraues Samsung Galaxy S9 gestohlen wurde. Die Geldbörse wurde später im Bingerbrück aufgefunden. Das Bargeld fehlte jedoch. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bingen zu melden.

