Polizeiinspektion Bingen / Diebstahl von Dachrinnen

Diebstahl von Dachrinnen

55459 Aspisheim - Vermutlich in der Nacht vom 25.03.2019 auf 26.03.2019 werden an einem Gebäude auf dem Aspisheimer Friedhof Dachrinnen, Fallrohre und andere Dachteile entwendet. Hinweise auf die bislang nicht ermittelten Täter bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Polizei Bingen erbeten.

OTS: Polizeiinspektion Bingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131675.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de http://ots.de/vPCp5a