Polizeiinspektion Bingen / Einbruch Telekom-Shop

Einbruch Telekom-Shop

Bingen, Basilikastraße - 06.03.2019, 03.04 Uhr

Am 06.03.2019, 03.04 Uhr, teilten mehrere Zeugen einen Einbruch in den Telekom-Shop mit. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit einem Metallpfosten die Eingangstür ein und betrat das Ladengeschäft. Hier nahm die Person einige Pakete an sich und flüchtete. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: junger Mann, schmale Statur. Er trug weiße Turnschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

