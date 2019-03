Polizeiinspektion Bingen / Motorrad beschädigt

Motorrad beschädigt

Bingen - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine Anwohnerin der Waldstraße in Bingen durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass ein unbekannter Mann ein geparktes Motorrad am Fahrbahnrand umgeworfen hatte. Im Anschluss rannte der Fremde torkelnd davon. Am Motorrad entstand ein höherer Sachschaden. Die Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Hinweise bitte an die Polizei Bingen.

OTS: Polizeiinspektion Bingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/131675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_131675.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de http://ots.de/vPCp5a