Nur knapp an einem Führerscheinentzug vorbeigeschrammt

Weiler bei Bingen - Am 03.03.2019 gegen 00:30 Uhr, führte eine Streife der Polizei Bingen eine Verkehrskontrolle mit einem 48-jährigen Mann aus Weiler in der Stromberger Straße in Weiler durch. Der Mann war zuvor bereits durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Der Fahrzeugführer hatte damit Glück, da er ab 1,1 Promille die Fahrerlaubnis entzogen bekommen hätte. Da der Fahrzeugführer keine Ausfallerscheinungen aufwies, blieb es bei einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, 500 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

